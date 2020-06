У России есть проект по разобщению НАТО. Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, комментируя заявление МИД России.

«У России есть параллельный проект, пытающийся разделить НАТО. Этого не произойдёт… России стоит сосредоточиться на реальной проблеме: скрытном наращивании (сил) Китаем», — написал он в Twitter.

Russia has side-project to try to divide NATO. Not going to happen. Consulted @NATO before and after Vienna talks. Russia should stay focused on the real issue: China’s secretive build-up. Meanwhile, we’ll send teams on warheads/doctrine, verif. & space to Vienna. @mfa_russia https://t.co/6dCa4Y0Ijj

— Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 25, 2020