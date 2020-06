Президент США Дональд Трамп назвал своей победой судебное слушание, на котором было принято решение разрешить публикацию мемуаров экс-советника главы государства по национальной безопасности Джона Болтона. Такое заявление Трамп сделал на своей странице в Twitter.

По словам президент, судья не мог остановить публикацию книги, которая уже поступила продавцам. При этом на заседании были сделаны «сильные и убедительные» заявления о разглашении Болтоном секретной информации, подчеркнул Трамп.

BIG COURT WIN against Bolton. Obviously, with the book already given out and leaked to many people and the media, nothing the highly respected Judge could have done about stopping it…BUT, strong & powerful statements & rulings on MONEY & on BREAKING CLASSIFICATION were made….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2020