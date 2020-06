Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном высказался за возвращение вопроса о Крыме в повестку дня.

«Премьер-министр Швеции поддержал мое предложение вернуть вопрос Крыма на повестку дня. Годами звучал только вопрос прекращения войны на Донбассе. Однако война, которая там идет, началась именно с Крыма», — написал он в своем Twitter в пятницу.

.@SwedishPM supported my proposal to return the issue of Crimea to the agenda. Over the years, it’s the question of ending the war in #Donbas only that’s been raised. However, the war began in the Crimea. #Crimea 🇺🇦

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 12, 2020