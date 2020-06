Супруга 45-го президента США Мелания Трамп задержалась с переездом в Белый дом после инаугурации супруга из-за пересмотра условий брачного контракта.

Об этом, согласно информации издания «Корреспондент», пишет The Washington Post, ссылаясь на книгу журналиста издания Мэри Джордан.

Джордан в своей книге The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump (Искусство ее сделки: Нерассказанная история Мелании Трамп) утверждает, что первая леди Америки решила пересмотреть условия своего брачного контракта с Дональдом Трампом. На это повлияла всплывшая во время предвыборной кампании информация о многочисленных изменах Трампа.

В книге указывается, что из СМИ Мелания, якобы, узнала много нового об отношениях своего супруга с другими женщинами.

Мэри Джордан также пишет, что «успокаивающее воздействие» Мелании на мужа «было настолько велико, что окружение Трампа и, по крайней мере, один из его взрослых детей просили ее приехать в Белый дом, как только возможно».

Кроме того, указывается в материале, условия изначального контракта «не были невероятно щедры».

При этом сама Мелания Трамп объясняет задержку переезда в Белый дом нежеланием прерывать школьный год сына Бэррона.

