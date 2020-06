Мэр города Сиэтл Дженни Дюркан предложила президенту США Дональду Трампу «вернуться в бункер» после того, как тот заявил, что внутренние террористы захватили город, который управляется радикально-левыми демократами. Соответствующий пост градоначальник разместил на своей странице в Twitter.

«Обезопасьте нас всех. Возвращайтесь обратно в свой бункер», — написала Дюркан.

В городах США, а затем и по ряду стран мира начались массовые протесты и беспорядки после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

Ранее СМИ сообщали, что во время демонстраций у Белого дома в Вашингтоне Трамп прятался в подземном бункере. Сам президент это отрицает.

Make us all safe. Go back to your bunker. #BlackLivesMatter https://t.co/H3TXduhlY4

— Mayor Jenny Durkan (@MayorJenny) June 11, 2020