Попытка американских военных блокировать путь российскому патрулю снята на видео и попала в Сеть.

Военные корреспонденты поделись мобильным видео, снятым на месте инцидента между патрулями США и РФ в Сирии. На кадрах отчётливо видно, как американская бронемашина M1235 MRAP съезжает на обочину в непосредственной близости от машины россиян, а из-под её капота валит пар.

Один из очевидцев уточнил, что, вероятно, у американской машины был повреждена система охлаждения двигателя.

Another road accident in eastern #Syria between the Russian and American #convoy. Why the Americans so unlucky the last week. Let’s make #MRAP great again! pic.twitter.com/yhQx2cbzUF

— Alexwarcorr (@alexwarcorr) June 10, 2020