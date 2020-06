Американский президент Дональд Трамп заявил, что распорядился начать вывод Национальной гвардии из Вашингтона. Об этом он написал в Twitter.

«Я только что отдал приказ нашей Национальной гвардии начать процесс вывода из Вашингтона теперь, когда все находится под полным контролем», — написал Трамп.

Он уточнил, что при необходимости войска могут вернуться.

I have just given an order for our National Guard to start the process of withdrawing from Washington, D.C., now that everything is under perfect control. They will be going home, but can quickly return, if needed. Far fewer protesters showed up last night than anticipated!

