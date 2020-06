Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в своём Twitter объявил об отмене комендантского часа в городе, поскольку протесты 6 июня носили мирный характер.

«Нью-Йорк: мы отменяем комендантский час, (это решение) вступает в силу немедленно. Вчера и прошлой ночью жители нашего города показали себя наилучшим образом», — отметил он.

New York City: We are lifting the curfew, effective immediately. Yesterday and last night we saw the very best of our city.

Tomorrow we take the first big step to restart. Keep staying safe. Keep looking out for each other.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 7, 2020