В штате Миннесота будет продлено действие режима комендантского часа на фоне продолжающийся беспорядков после смерти афроамериканца Джоррджа Флойда. Губернатор штата Тим Уолц написал об этом в Twitter.

Он отметил, что ограничительные меры будут действовать на территории штата в период с воскресенья на понедельник, 20.00 (05.00 по бак.вр.) по 06.00 (15.00 по бак.вр.).

The curfew on Friday and Saturday night allowed our law enforcement to target those who meant to do harm to our communities. Law enforcement made several arrests and seized weapons, narcotics, long guns, handguns, magazines and knives. pic.twitter.com/PCJcDGOgQq

