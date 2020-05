Более 1 тысячи хижин сгорели в делийском районе Туглакабад на юго-востоке города во вторник ночью, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает телеканал Zee news.

«Мы узнали о пожаре в трущобах около 00.15, после чего к месту происшествия было направлено 28 пожарных команд. А к 4 часам огонь был под контролем… О травмах или жертвах не сообщалось», — сказал представитель пожарной службы Атул Гарг.

Он отметил, что пожар уничтожил практически половину трущоб в этом районе. Гарг сообщил, что тушение пожара полностью было завершено в районе 8 часов утра. Он подчеркнул, что пожарные пытаются установить причину возгорания.

Как сказал представитель полиции Раджендер Прасад Мина, полиция Юго-Восточного округа Дели после получения вызова также срочно отправила машины скорой помощи и местную полицию в район операции. Он отметил, что отсутствие пострадавших объясняется тем, что жители трущоб вышли из своих хижин после того, как в одном из жилищ вспыхнул пожар.

Huge fire in South Delhi. Migrant workers slum in Tughlaqabad Village. Continuous cylinder blasts. Possible casualties as houses built of plastic sheets and bamboos. pic.twitter.com/CwvAFr4zqC

#JUSTIN:A massive fire broke out in a slum cluster in South-East Delhi’s Tughlaqabad village on Monday late night, gutting 500 shanties. No causalities have been reported so far. Call received at 12.36 am,25 fire tenders +12 ambulances rushed to the spot.@IndianExpress,@ieDelhi pic.twitter.com/tJUCoB5O77

— Mahender Singh (@mahendermanral) May 25, 2020