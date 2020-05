Постоянный представитель Ливии при ООН Тахер аль-Сонни показал в Twitter видео эвакуации иностранных наемников воздушным транспортом с аэродрома близ города Бени-Валид к юго-востоку от Триполи.

По словам дипломата, запечатленные на кадрах наемники воевали на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. «В первоначальных отчетах говорится, что они являются группой Вагнера», — написал аль-Сонни.

Video showing one of many air rescue/evacuation ops. today for Haftar foreign mercenaries, protected by Pentsir air defence sys. in the city of Benwalid after their defeat South #Tripoli , initial reports say they are the Wagner group pic.twitter.com/jqA1hSIztP

— Taher EL-Sonni طاهر السني (@TaherSonni) May 25, 2020