Идея восстановления в регионе исторических границ обретает все большую структурированность. В минувшие выходные азербайджанские информагентства распространили новость, которую можно назвать и сенсационной, и ожидаемой. В ходе организованной Боаоским азиатским форумом видеоконференции профессор университета Кайсери в Турции Гафар Чахмаглы заявил, что в скором времени будет создан правительство в изгнании Республики Западный Азербайджан (Иреван). Главная цель, отметил профессор, это «вернуть все исторические земли, включая Ереван, Зангебасар, Гойчу, Зангезур, Гюмри, Даралайаз и все оставшиеся исторические земли в границах современной Армении». По его словам, через некоторое время будет сформирован Национальный совет Западно-Азербайджанской Республики в изгнании.

Вопрос исторической принадлежности земель, на которых создана нынешняя Армения, вернул в повестку дня президент Азербайджана Ильхам Алиев. О том, что Армения создана на исторических азербайджанских землях, глава государства напоминал неоднократно. Как и о том, что Иреван, нынешняя столица Армении, был уступлен ей на переговорах в 1918 году в обмен на отказ от претензий на Карабах. Добавим от себя: это условие армянская верхушка так и не выполнила — ни тогда, ни тем более сейчас. Но самое главное, между Азербайджаном и Арменией отсутствует какой-либо подписанный и оформленный документ о взаимном признании границ. А армянские притязания на азербайджанские земли, в ситуации, когда премьер-министр позволяет себе фразочки вроде «Карабах — это Армения, и точка!» и называет 9 мая «днем освобождения Шуши» (от ее законных хозяев и коренного населения) говорят сами за себя. При этом в мире уже давно действует пусть и неафишируемая, но тем не менее непреложная истина: силовая перекройка границ — процесс обоюдоострый. И он куда чаще, чем каждый раз рассчитывают его инициаторы, заканчивается не в пользу тех, кто первым начал рисовать на картах стрелы, ведущие к чужим городам.

И на этом фоне неудивительно, что заявление профессора Чахмаглы вызвало изрядный перепуг в армянской верхушке и околоармянской политической «тусовке». Давид Шахназарян, бывший глава спецслужб Армении, распространил паническое заявление: оказывается, «настоящей целью Азербайджана является не только возвращение и переподчинение территорий, потерянных в результате поражения в начатой им войне, но и территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, и, пусть это не покажется удивительным, захват Сюникской, Гугаркуникской областей Армении, столицы Ереван, всей территории Республики Армения». Оказывается, к вящему ужасу господина Шахназаряна, эти «антиармянские планы и цели Азербайджана были неоднократно официально озвучены Президентом и другими высокопоставленными руководителями Азербайджана». Да еще к тому же «в двусторонних отношениях с разными государствами, а также в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, Европейском Союзе, СНГ, Организации движения неприсоединения, Организации исламского содружества, Совете содружества тюркоязычных государств и на других международных площадках, в органах местного самоуправления Азербайджанская Республика <…> продолжает преследовать цели добиться принятия порицающих Республику Армения постановлений, резолюций, заявлений, деклараций, в которых Армения представляется как агрессор, оккупант и государство совершившее геноцид». Намеренно не будем акцентировать внимания, не следует ли обратиться к врачу субъекту, который всерьез полагает, что на фоне агрессии Армении против Азербайджана азербайджанское руководство обязано гладить Армению исключительно «по шерстке». Важно другое. Во-первых, господин Шахназарян нечаянно проговаривается: вопрос исторической принадлежности земель, на которых расположена нынешняя Армения — это серьезно. Во-вторых, поднимает его не только профессор Чахмаглы. В-третьих, и «в-главных», происходит это в то время, когда на дипломатической арене Армения терпит одно поражение за другим.

И самое главное, здесь есть еще одна составляющая, которой в Иреване очень не любят, вернее, смертельно боятся коснуться. Это вопрос азербайджанских беженцев из Армении. Напомним: коренное азербайджанское население Иреванского ханства подвергалось планомерным этническим чисткам с 1918 до 1988 года, когда уже на территории Армении азербайджанцев просто не осталось. Во второй половине восьмидесятых настал черед погромов при прямом попустительстве местных властей. Одновременно уничтожалась азербайджанская топонимика, разрушались исторические памятники, святилища, мечети, даже кладбища. Главари армянских националистов были уверены, что эти преступления просто сойдут им с рук. Но теперь такой уверенности нет. Азербайджан успешно ввел в повестку дня переговоров по Карабаху вопрос возвращения азербайджанских беженцев на территорию бывшей НКАО, что не могло привидеться ереванским бонзам даже в кошмарном сне. И по меньшей мере не исключено, что точно так же будет поднят и вопрос о возвращении азербайджанских беженцев в Армению. Если учесть, что речь идет о людях, которых планомерно изгоняли с 1918 года, и их потомках, то с учетом демографии цифры будут весьма впечатляющими. А в Армении они имеют свое «прочтение» — население этой страны сокращается катастрофическими темпами. В такой ситуации возвращение беженцев может просто создать ситуацию, когда на территории Иреванского ханства восстановится азербайджанское большинство — со всеми электоральными последствиями вообще и восстановлением в регионе исторических границ в частности.

Для простых граждан Армении, по совести говоря, это не такой уж плохой вариант. Он открывает дорогу к формированию в Армении адекватной власти, прекращению использования во внутренней политике террористических методов, инвестициям, реанимации экономики и т.д. Тем более что Азербайджан не раз на деле доказал, что права национальных меньшинств на культурное развитие и местное самоуправление тоже будут обеспечены. Но вот шансов на выживание армянской агрессивной верхушки такой вариант уже не предусматривает. Так что основания паниковать у нее есть. И серьезные.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az