В США в возрасте 92 лет скончался актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил сын артиста, актер Бен Стиллер.

«Мне грустно говорить о том, что мой отец, Джерри Стиллер, скончался по естественным причинам. Он был отличным папой и дедушкой и самым преданным мужем Анны около 62 лет. Его будет сильно не хватать. Люблю тебя, папа», — написал он.

Джерри Стиллер известен по ролям Франка Костанза в сериале «Сайнфелд» и Артура Спунера в сериале «Король Квинса». Актер был номинирован на премию «Эмми» в категории «Лучший приглашенный актер в комедийном сериале» за работу в «Сайнфелде».

В мае 2015-го в возрасте 85 лет скончалась Энн Мира, жена Джерри Стиллера. Она участвовала в телепроектах, снявшись в сериалах «Она написала убийство» и «Альф». В 1990-х годах она появлялась на большом экране вместе с сыном в фильмах «Привет с дороги в ад», «Реальность кусается», «Образцовый самец» и «Ночь в музее».

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5

— Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020