Правительство Великобритании сменило лозунг антикоронавирусной кампании с «Оставайтесь дома» на «Сохраняйте бдительность». Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон на своей странице в Twitter.

Он написал, что каждый британец помогает контролировать вирус, сохраняя бдительность и следуя правилам. В связи с этим он в очередной раз призвал к самоизоляции тех, у кого есть симптомы коронавируса, а также членов их семей.

«Сохраняйте бдительность. Контролируйте вирус. Спасите жизни», — заключил британский премьер.

Minval.az