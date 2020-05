Правительство Великобритании сменило лозунг антикоронавирусной кампании с «Оставайтесь дома» на «Сохраняйте бдительность». Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон на своей странице в Twitter.

Он написал, что каждый британец помогает контролировать вирус, сохраняя бдительность и следуя правилам. В связи с этим он в очередной раз призвал к самоизоляции тех, у кого есть симптомы коронавируса, а также членов их семей.

«Сохраняйте бдительность. Контролируйте вирус. Спасите жизни», — заключил британский премьер.

Everyone has a role to play in helping to control the virus by staying alert and following the rules.

This is how we can continue to save lives as we start to recover from coronavirus.#StayAlert pic.twitter.com/2z9yl1Fxs4

— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 10, 2020