Полиция столицы Чехии Праги расследует обстоятельства, при которых на месте демонтированного памятника советскому военачальнику Ивану Коневу был установлен унитаз, сообщает Радио Свобода.

В ведомстве пока не уверены, будет ли заведено дело и по какой статье.

Унитаз появился на постаменте демонтированного памятника Коневу на площади Интербригады в районе Прага-6 в ночь на 9 мая. Мэр района Ондржей Коларж осудил его появление, унитаз уже убран муниципальными властями.

«Если кому-то нужно выразить себя таким образом в дни, когда празднуется окончание Второй мировой войны, то у него в голове фекалии», — заявил муниципальный политик.

Статуя маршалу Ивану Коневу была демонтирована властями района Прага-6 3 апреля. О дне сноса заранее не сообщалось. Предполагается, что скульптура будет перенесена в создающийся Музей памяти XX века.

Снятие скульптуры вызвало резкую критику со стороны России, Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма. Коларж получал угрозы и взят под охрану полиции.

If you ever thought that Prague’s Konev statue saga was over with removing it, you were wrong. pic.twitter.com/d0mavWbiqL

— Mark Krutov (@kromark) May 9, 2020