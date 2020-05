Действующий чемпион мира в легком весе (66-70 кг по версии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Джастина Гэтжи над Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.

«Джастин, это было впечатляюще, мои поздравления. Очень умный бой», — написал россиянин в Twitter.

Напомним, изначально с Фергюсоном должен был драться сам Хабиб в рамках защиты своего титула. Однако из-за пандемии коронавируса UFC 249, запланированный на 18 апреля, пришлось отложить, а Нурмагомедов для боя оказался недоступен. В итоге Фергюсон и Гэтжи подрались за титул временного чемпиона мира. Поединок завершился в пятом раунде победой Гэтжи техническим нокаутом. Теперь Джастин — главный претендент на бой с Хабибом.

@Justin_Gaethje it was so impressive, congratulations. Very smart fight.

— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) May 10, 2020