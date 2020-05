Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.

«Илон Маск угрожает лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Капитализм в худшем проявлении», — написал в твиттере Райх.

«Идиот», — добавил Маск, перейдя на русский язык.

Elon Musk threatens to take away people’s jobs unless he’s allowed to risk their health.

Capitalism at its worst. https://t.co/FaivGcCLNi

— Robert Reich (@RBReich) May 9, 2020