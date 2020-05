Бак от российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.

По данным американских военных, инцидент произошел 8 мая между 7.02 и 8.51 мск, при этом взрыв не был вызван столкновением бака с другим объектом.

Разрушившийся бак имеет номер 37756 в американском военном каталоге космических объектов и международное обозначение 2011-037B.

Согласно данным, размещенным на специализированном сайте ВВС США space-track.org, до взрыва объект находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной 3606 километров.

#18SPCS confirmed that the breakup of FREGAT DEB (TANK) (#37756, 2011-037B) occurred on May 8, 2020, between 0402 and 0551 UTC. Tracking 65 associated pieces – no indication caused by collision. #spaceflightsafety #spacedebris

