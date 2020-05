Создательница книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг запустила проект Harry Potter at Home. Об этом сообщается на странице Wizarding World в Twitter.

Британская писательница запустила проект под название Гарри Поттер дома совместно со Spotify. В нем примут участие звезды фильмов о волшебнике.

Отмечается, что актеры из фильмов вселенной Поттера будут читать первую книгу — Гарри Поттер и философский камень. Первую главу прочтет исполнитель главной роли Дэниел Рэдклифф. Ролик с ним выйдет 5 мая, а следующие будут появляться до конца июня каждый вторник.

Surprise! We’ve got a treat for you…From today, amazing friends of the Wizarding World are going to take turns reading Harry Potter book one.

And to start us off with Chapter 1, we think you’ll agree we have the perfect narrator…⚡️ #HarryPotterAtHome

https://t.co/w9K77akbou pic.twitter.com/Q03PmjeD5d

— Wizarding World (@wizardingworld) May 5, 2020