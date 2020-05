Загоревшееся во вторник вечером высотное здание Abbco Tower в Шардже, столице одноименного эмирата, потушено, однако здание почти полностью уничтожено, сообщает «Спутник».

​По сообщениям очевидцев, потребовалось несколько беспилотных летательных аппаратов, не менее 12 пожарных машин и множество живой силы, чтобы за несколько часов справиться с возгоранием в 48-этажном здании небоскреба в ОАЭ.

***

Небоскреб в Шардже загорелся, передает «Газета.ру» со ссылкой на Khaleej Times.

На кадрах с места ЧП видно, что горят почти все этажи небоскреба.

По предварительным данным, пожар мог начаться в одном из ресторанов.

На месте работают пожарные и медики.

Sharjah fire: According to eye witnesses, the blaze erupted in a building next to Taj Bangalore restaurant. Details… https://t.co/ECgPVKKWVk Video by Shihab/Khaleej Times pic.twitter.com/s8XEiZCIgc

Sharjah fire: Fire engines and ambulances rushed to the scene and were working to put out the blaze.

Details…https://t.co/ECgPVKKWVk

Video by Shihab/Khaleej Times pic.twitter.com/tlxjZe8rJM

— Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020