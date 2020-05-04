Необычную акцию в эти дни можно наблюдать на пляжах Флориды. Там ходит «смерть с косой» и пугает туристов и местных любителей отдыха.

В таком образе пляжами Флориды прошелся американский юрист Дэниел Ульфельдер. Таким способом мужчина хотел выразить свое недовольство и протест тем любителям пляжного отдыха, которые подвергают себя и других риску заразиться коронавирусом, не придерживаясь социальной дистанции.

«Пляжи, на которых я побывал, заполненные людьми. Я знаю, насколько наше побережье красивое и привлекательное. Но если мы не примем меры и не будем ничего контролировать, вирус совсем выйдет из-под контроля», —пояснил свой поступок мужчина.

Ульфельдер уверен, что «ещё слишком рано и нецелесообразно возвращаться на общественные пляжи», поэтому к столь быстрому возвращению людей к обычной жизни он относится крайне насторожено.

Minval.az