Необычную акцию в эти дни можно наблюдать на пляжах Флориды. Там ходит «смерть с косой» и пугает туристов и местных любителей отдыха.

В таком образе пляжами Флориды прошелся американский юрист Дэниел Ульфельдер. Таким способом мужчина хотел выразить свое недовольство и протест тем любителям пляжного отдыха, которые подвергают себя и других риску заразиться коронавирусом, не придерживаясь социальной дистанции.

«Пляжи, на которых я побывал, заполненные людьми. Я знаю, насколько наше побережье красивое и привлекательное. Но если мы не примем меры и не будем ничего контролировать, вирус совсем выйдет из-под контроля», —пояснил свой поступок мужчина.

Ульфельдер уверен, что «ещё слишком рано и нецелесообразно возвращаться на общественные пляжи», поэтому к столь быстрому возвращению людей к обычной жизни он относится крайне насторожено.

Today I began touring Florida as the Grim Reaper to remind Floridians of the importance that we stay home and protect one another. This is just the beginning. Thank you for the support received from all over the world. pic.twitter.com/aVPICTxebE

— Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) May 2, 2020