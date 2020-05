Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил о намерении продать почти все свое физическое имущество. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я продаю почти все свое физическое имущество. У меня не будет дома», – написал Маск.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.

