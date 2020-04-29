США признательны Турции за поставку медицинского груза для борьбы с пандемией коронавируса нового типа (Сovid-19).

«Благодарим за щедрое пожертвование с целью борьбы с Сovid-19 в районах, по которым пандемия ударила сильнее всего. Американский народ признателен за дружбу, партнерство и поддержку»,- написал в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.

Госсекретарь разместил в соцсетях снимок грузового самолета с медицинским оборудованием из Турции на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.

During times of crisis, @NATO Allies must stand together. We thank Turkey for their generous donation of medical supplies and protective equipment to help us fight #COVID19 in our hardest hit areas. Americans are grateful for your friendship, partnership and support. pic.twitter.com/5ePVaRdMlf — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 29, 2020

Помпео подчеркнул, что страны-участницы НАТО должны оказывать друг другу поддержку в кризисные моменты.

Накануне, 28 апреля в США из Турции доставлена медицинская помощь для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции (Сovid-19).

Военно-транспортный самолет A400M ВВС Турции с грузом медикаментов и средств защиты приземлился на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд в 17.30 по местному времени (00.30 по турецкому времени). Воздушное судно вылетело утром 28 апреля из Анкары.

Груз медицинских принадлежностей был подготовлен по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана по линии министерств национальной обороны и здравоохранения.

В состав груза вошли 500 тысяч медицинских масок, 400 тысяч фартуков, 2 тысячи литров дезинфицирующего средства, 500 защитных касок для лица и 400 масок типа N95 и 1500 защитных очков.

Вся продукция произведена на предприятиях оборонной промышленности Турции.

На каждом из ящиков с грузом помощи на турецком и английском языках написаны слова известного средневекового мыслителя Джелалледина Руми: «Безысходность оставит место надежде. Восход сменит мрак».В США коронавируса нового типа выявлен у более одного миллиона человек, 57 тысяч скончались.

Minval.az