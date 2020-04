США признательны Турции за поставку медицинского груза для борьбы с пандемией коронавируса нового типа (Сovid-19).

«Благодарим за щедрое пожертвование с целью борьбы с Сovid-19 в районах, по которым пандемия ударила сильнее всего. Американский народ признателен за дружбу, партнерство и поддержку»,- написал в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.

Госсекретарь разместил в соцсетях снимок грузового самолета с медицинским оборудованием из Турции на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.

During times of crisis, @NATO Allies must stand together. We thank Turkey for their generous donation of medical supplies and protective equipment to help us fight #COVID19 in our hardest hit areas. Americans are grateful for your friendship, partnership and support. pic.twitter.com/5ePVaRdMlf

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 29, 2020