Автопроизводители «Детройтской тройки» — General Motors (SPB: GM) Co., Ford Motor Co. (SPB: F) и Fiat Chrysler Automobiles — планируют 18 мая частично возобновить производство на своих американских заводах, которые были закрыты в марте на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, такая ориентировочная дата была установлена руководством компаний по итогам переговоров с Профсоюзом работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) и администрацией губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер.

