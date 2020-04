E-Plus cell phone mast, antenna, antennas, 5G, cell phone antenna, antenna mast, cell phone.LTE, a base station is a fixed transmission device for radio signals from cell phone networks, cordless phones and wireless networks. ? Sven Simon Fotoagentur GmbH & Co. Press Photo KG # Prinzess-Luise-Str. 41 # 45479 M uelheim / R uhr # Tel. 0208/9413250 # Fax. 0208/9413260 # GLS Bank # BLZ 430 609 67 # Kto. 4030 025 100 # IBAN DE75 4306 0967 4030 0251 00 # BIC GENODEM1GLS # www.svensimon.net. | usage worldwide

Пять вышек сожжены в Бирмингеме, Ливерпуле, Меллинге и Мерсисайде — по данным полиции, все участники акции просмотрели фейковые видео на YouTube и Facebook c конспирологической теорией об эпидемии коронавируса в пригороде Ливерпуля Аигберте.

В видео говорится, что всем заболевшим вирус был передан по сотовой связи — в частности, по протоколу 5G. Конечно, это утверждение противоречит всем современным знаниям о механизме распространения вирусов и является абсолютно ложным.

По данным аналитиков из организации Full Fact, конспирологическая теория о распространении COVID-19 через 5G широко распространена. Исследователи делят ее на два типа — одни сторонники теории считают, что 5G влияет на иммунную систему и увеличивает восприимчивость к заражению, другие уверены, что новый тип коронавируса распространяется через радиоволны. В действительности оба утверждения ложны, отмечают в организации.

Minval.az