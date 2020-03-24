Министерство обороны США намерено провести масштабную реформу Корпуса морской пехоты. По планам Пентагона, реформирование займет примерно 10 лет, в течение которых КМП лишится тяжелой техники и почти всей артиллерии.

Согласно планам американского военного ведомства, численность КМП США будет сокращена примерно на 20 тысяч человек, тем самым придя к окончательной цифре в 170 тысяч морпехов. Под сокращение попадут все семь танковых подразделений, а также корабли, предназначенные для транспортировки танков. Вместо тяжелой бронетехники будут вводиться колесные бронетранспортеры LAV-25 и боевые машины-амфибии ACV, которые заменят в КМП гусеничные десантные машины (AAV), передает портал «Военное обозрение».

Под сокращение попадают также артиллерийские батареи 155-миллиметровых гаубиц. Вместо 21 батареи, имеющейся на вооружении морпехов в настоящее время, к концу реформирования останется всего 5. В отношении авиации сократится общее количество самолетов и вертолетов. Хотя количество эскадрилий истребителей останется прежним — 18, но вместо 16 самолетов они будут состоять из 10. А вот количество эскадрилий БПЛА увеличится с 3 до 6.

В то же время утроится количество ракетно-артиллерийских единиц наземного базирования и противотанковых ракетных подразделений с 7 до 21. В частности речь идет о системах РСЗО M142 (HIMARS), которые планируется использовать под пуски противокорабельных ракет и квазибаллистических ракет малой дальности. Планируется постановка на вооружение наземных пусковых установок для крылатых ракет «Томагавк».

Minval.az