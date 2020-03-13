России придется сильно снизить цены на нефть в Европе, чтобы не проиграть Саудовской Аравии свою долю на рынке.

Об этом сообщил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

СМИ на этой неделе сообщили о начале ценовой войны ряда стран ОПЕКна рынке нефти, после того как организация и Россия не смогли договориться о продлении сделки ОПЕК+ с 1 апреля. Так, агентство Рейтер пишет, что Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть марки Urals с ее основных рынков, предлагая вместо этого свою по более низкой цене. А Блумберг сообщил, что Эр-Рияд предлагает в Европе тройные объемы своей нефти по цене в 25 долларов за баррель.

«Порядка половины российского экспорта нефти приходится на Европу, российским компаниям также придется сильно снижать цены, чтобы удержать долю рынка», — прокомментировал эти сообщения Маринченко.

Эксперт отметил, что ситуация усугубляется падением из-за коронавируса спроса в Китае, который стал еще одним важным рынком для России.

«Но основная проблема даже не в прямой конкуренции, а в том, что из-за неспособности Саудовской Аравии и России договориться о снижении добычи в условиях падающего спроса на рынке образовался сильный переизбыток нефти, который будет толкать цены вниз», — заключил эксперт.

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