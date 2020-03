Бывший вице-президент США Джо Байден во время речи перепутал свою жену с сестрой.

На кадрах видно, как Байден обращается с речью к собравшимся избирателям. Во время этого он начинает представлять свою жену, но при этом, указывает на сестру.

«Они поменялись местами, они подставили меня», — цитирует шутку Байдена «Корреспондент».

Joe Biden calls his wife his sister and his sister his wife

pic.twitter.com/h2wuqIs0uI

— Breaking911 (@Breaking911) March 4, 2020