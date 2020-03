В Иране правоохранители арестовали мужчину, который облизывал мусульманскую святыню — металлические ворота, окружающие могилу духовного лидера Имама Резы, чтобы доказать, что он не боится смертельно опасного коронавируса, сообщает The New Arab.

Инцидент произошёл в Мешхеде. Джафар Гафури, активист шиитского ислама, мотивировал свой поступок тем, что он не боится смертельно опасного CoViD-2019.

— Я ем вирус, чтобы успокоить вас и заставить вас прийти в мавзолей, — заявил на видео житель Мешхеда Джафар Гафури.

Ранее ещё несколько человек облизали мусульманские святыни в Куме, где находится эпицентр коронавируса в Иране, чтобы доказать, что инфекция не может находиться в святых местах.

Между священнослужителями разгорелась дискуссия, следует ли оставлять открытыми места отправления религиозного культа. Некоторые полагают, что ради спасения человеческих жизней их следует закрыть, чтобы не допустить распространения болезни в местах массового скопления людей. Власти приняли редкое решение отменить пятничные молитвы в Тегеране и других городах, включая Мешхед, важное место паломничества, а министр здравоохранения заявил об ограничениях на въезд в священные места шиитов.

Аятолла Мухаммед Саиди, глава мавзолея Фатимы Масуме в Куме, настаивал на том, что места отправления культа должны оставаться открытыми, несмотря на вспышку заболевания, поскольку это даёт людям исцеление.

While the city of Qom is the epicentre of #CoronaVirus in Iran, authorities refuse to close down religious shrines there.

These pro-regime people are licking the shrines & encouraging people to visit them.

Iran’s authorities are endangering lives of Iranians & the world pic.twitter.com/s9o6zYhzNQ

— Masih Alinejad 🏳 (@AlinejadMasih) February 29, 2020