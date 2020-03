В столице Филиппин Маниле вооруженный человек взял в заложники около 30 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в торговом центре. По данным СМИ, напавший — бывший охранник молла, а почти все заложники — сотрудники.

Сейчас полиция ведет переговоры с захватчиком.

Местный телеканал ABS CBN со ссылкой на мэра города передает, что ранен один человек, его доставили в больницу.

🔴🇵🇭

BREAKING:

About 30 people being held hostage at a shopping mall in #Manila after shooting, local media report https://t.co/4q1BIJLChS pic.twitter.com/obQ0GF89KK

— Saikiran Kannan (@saikirankannan) March 2, 2020