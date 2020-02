Восемь человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Ханау, пишет Der Spiegel со ссылкой на полицию. Bild сообщает, что еще пять человек серьезно ранены.

По информации регионального издания Hessenschau, преступники открыли огонь в двух кальянных. Они застрелили троих человек в одном заведении, потом поехали в другое и убили там еще пятерых.

#hanau police strikes on the attackers in Hanau Lamboy pic.twitter.com/by9OkJ4lc2

— Kevin Elsaesser (@ElsaesserKevin) February 19, 2020