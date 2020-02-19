Британский актер Мартин Фриман признался, что бил и оскорблял своих сына и дочь, когда они были маленькими, пишет «Корреспондент» со ссылкой на The Times.

14-летний Джо и 11-летняя Грейс ранее не только слышали от своего отца, что они «мелкие подонки», но также подвергались порке.

В то же время актер отметил, что с матерью своих детей, актрисой Амандой Аббингтон, у него была договоренность, что ни один из них не поднимет на детей руку и не будет их оскорблять.

«Я знаю, что не должен был этого делать, но в мире столько представлений о том, что воспитание детей должно быть чем-то прекрасным, что это заставляет людей чувствовать себя плохо. Но это не прекрасно. То есть это лучшее из того, что я делаю в жизни, но это не означает, что воспитание детей не является трудным», — заявил Фриман.

Он также добавил, что своими действиями не гордится, но поступил бы так снова.

Фриман стал известен благодаря роли доктора Ватсона в сериале «Шерлок». Он также снимался в лентах «Реальная любовь», «Черная пантера», «Зомби по имени Шон», «Хоббит».

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