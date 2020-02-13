Так что же произошло весной 2016 года?

Бои апреля 2016 года — вновь в центре внимания регионального, и не только регионального, экспертного сообщества. На сей раз главным ньюсмейкером по теме оказался замглавы МИД РФ Андрей Руденко, который в интервью РИА «Новости» напомнил о посреднической миссии России в Карабахе вообще и о том, что «Россия сыграла решающую роль в прекращении широкомасштабных боевых действий в 2016 году, пригласив в Москву начальников генеральных штабов Азербайджана и Армении», в частности. Подробностей, правда, не привел. Но и этой одной фразы вполне хватило для взрыва общественного мнения, особенно в пропашиняновском лагере. Где уже завопили «Москва остановила планы Армении»!

Здесь бы, конечно, напомнить ереванским стратегам, что произошло на самом деле. Уже в конце марта 2016 года армянские оккупанты резко усилили интенсивность обстрелов прифронтовых азербайджанских сел и городов. В ответ Азербайджан провел свою «точечную операцию», задействовав, как теперь признают в Армении, процентов 10-15 своей боевой мощи, быстро прорвал оборонительные порядки армянской армии и отодвинул линию фронта на безопасное для себя расстояние. После чего В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ПРЕДЛОЖИЛ ПРЕКРАТИТЬ ОГОНЬ. Но такой вариант Армению не устроил. Там попытались «отыграться», начали контратаковать, стянув в оккупированный Карабах едва ли не всю свою армию, а затем спешно устремились под крылышко матушки-России, умоляя вмешаться и спасти «многострадальную» Армению. После чего Москва включила свое «военное посредничество», боевые действия остановила. Правда, возвращать стороны на прежние позиции, чего капризно и истерично требовали в Иреване, не стала. Тем не менее для всех, знакомых с ситуацией, очевидно: весной 2016 года Россия спасала Армению от окончательного разгрома, и никак иначе. В Баку это прекрасно помнят. А вот в Иреване постарались забыть. И теперь усиленно продвигают этакие «апрельские тезисы» собственного изготовления, согласно которым, это армянская армия перешла в успешное контрнаступление, еще немного — и армянские «зинворы» уже пили бы чай в Баку, их «храманатары» — прогуливались по бульвару, а политическая верхушка делила бы нефтедоллары, но тут вмешалась такая нехорошая Россия и все испортила. Такое вот оригинальное «спасибо» от любимого «форпоста».

Честно говоря, если бы речь не шла о войне и смерти, вся эта история напоминала бы популярный в боксерской «тусовке» анекдот: «Вышли мы на ринг, и только я примерился ему врезать как следует, как вдруг свет погас, а потом я очнулся уже в раздевалке на лавочке». Только вот в реальности все куда серьезнее.

Весна 2016 года — это не только изменение «территориального баланса», не только освобождение высоты Лелетепе и нескольких тысяч гектаров земли. Она еще и продемонстрировала, что реальный расклад сил в регионе бесконечно далек от привычных армянским «стратегам» постулатов ранних девяностых, времени территориальных захватов, когда на стороне Армении воевали регулярные российские части, а со стороны Азербайджана фронт держали добровольческие батальоны. Здесь нелишне вспомнить и недавнее нашумевшее интервью армянского полковника запаса Григора Григоряна, где он не только предупреждал, что если в регионе станет «горячо» и Россия не вмешается, то турецкая армия уже через два часа будет в Иреване. Григорян озвучил и другой тезис: «Я не хочу называть апрельские события войной, потому что война — это широкомасштабные боевые действия. Я бы даже сказал, что и во время Арцахской войны до 1993 года войны, как таковой, не было. Война велась с декабря 1993 по май 1994 гг., а до этого имели место очаговые боевые действия». В переводе: в 1993 году, после возвращения к власти Гейдара Алиева, в азербайджанской армии вводится реальное единоначалие и «командные цепочки». А в декабре 1993 года эта армия освобождает азербайджанский Горадиз.

Более того, масштабных боевых действий на линии фронта сейчас не ведется, но Азербайджан с успехом применяет «точечную тактику». И уверенно продвигает свои позиции, причем не только в Карабахе. На Нахчыванском направлении наша страна провела Гызылгая-Гюннютскую операцию, которую в Армении вначале пытались «замолчать». Успешно возвращены под контроль Азербайджана обширные территории на Газахском направлении, где под прицелом Азербайджана — «стратегическая» армянская автотрасса Иреван-Тбилиси и газоперекачивающая станция на трубопроводе, по которому в Армению доставляется российское «голубое топливо». И это не считая инженерных работ на позициях, «продвижении» отдельных постов и т.д. Все это требует прекрасной выучки, разведки, четкой координации действий разных подразделений. И дает информацию к размышлению: авторы международных рейтингов, где Азербайджан по военной мощи опережает Армению на десятки позиций, знают свое дело. И если учесть, что теперь на стороне Азербайджана не только правовое и экономическое, но еще и военное преимущество, то армянским стратегам самое время «включить голову», сделать выводы из полученных «тумаков» и изменить свое поведение на переговорах по карабахскому урегулированию. Но если вместо этого местный «болтающий класс» рассказывает байки в стиле милитари о «небывалой мощи армянской армии»,..то этим Иреван только приближает решение конфликта военным путем. И тогда уже будет куда больнее, чем на высоте Лелетепе и на горе Гюннют вместе взятых. Азербайджан готов к любому варианту. А вот в Армении, похоже, просто боятся думать, какие варианты у их страны еще есть, а каких уже нет.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az