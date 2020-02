Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в среду отмечает свой день рождения и, в частности, получил поздравления от европейских дипломатов, сообщает «Интерфакс».

Постпреды стран ЕС в Турции по этому случаю во время рабочей встречи с министром взяли слово, чтобы поздравить его с праздником, и хором исполнили ему песню «Happy Birthday».

Постпреды попросили Чавушоглу открыть подарок при них, пояснив, что речь идет об украшении с «османским символом процветания».

Главе МИД Турции в среду исполняется 52 года.

📹 | Surprise birthday party by #EU ambassadors for #Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu

▪Ahead of their meeting, European Union ambassadors sang Cavusoglu a birthday song and gave him a special presentpic.twitter.com/T5GMmpyajE

— EHA News (@eha_news) February 5, 2020