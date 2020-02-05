Официальный Вашингтон не перестает удивлять игривостью, которую превратил в ходовой инструмент в серьезной геополитике. Ярким выразителем легковесного подхода к конфликтным ситуациям является госсекретарь Майк Помпео, которого даже с натяжкой невозможно причислить к носителям идей «мягкой силы». Он, скорее, ярый представитель ястребиной политики раздрая, которая все ярче дает о себе знать во многих горячих частях земного шара.

Если конкретно, то господин Помпео не только системно расшатывает Ближний Восток, но и осознанно идет на формирование сумбурного беспорядка, и в этой схеме опять выделяется ставка на разрушение государственности региональных образований.

В своем официальном заявлении госсекретарь США от лица своей страны «осуждает непрерывные, неоправданные и безжалостные нападения на народ Идлиба, совершаемые режимом Асада, Россией, Ираном и «Хизбаллой».

То, что Вашингтон с самого начала сирийского кризиса, на словах ведя войну против джихадистов, на самом деле им патронировал, ни для кого не является секретом. Теперь, когда восточная антитеррористическая коалиция поломала хребет Исламскому государству, Джабхату-ан-Нусре и другой нечести, США лезут из кожи вон, чтобы сохранить хотя бы небольшой заповедник террора в Идлибе. Это делается ради вожделенной реанимации провалившегося плана перекройки карты региона.

ТО есть, снова в ходу принцип «разделяй и властвуй». Осуждая нападения на Идлиб со стороны «ряда стран», Америка, по сути, выступает не только заступницей террора, но и стороной, ставящей своей целью выжать максимум из небольшого террористического островка, чтобы в последующем помочь ему нарастить мускулы и снова столкнуть с правительствами государств.

Помпео с благословления своего патрона недоволен «жестокими и варварскими действиями сил, что препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии». Не означает ли это, что официальный Дамаск должен отказаться от плана полного освобождения страны от террористической скверны и начать говорить с головорезами подчеркнуто вежливо, причем, исключительно на «вы»? Именно этого требуют американцы, тщательно скрывая, что Идлиб это их последняя надежда в проигранной партии.

Уничтожение иранского генерала Касема Сулеймани, который прослыл мастером реального, а не виртуального антитеррора, по всей видимости, это не последняя акция плана возмездия, который разработан Вашингтоном для акторов сирийской трагедии. Составной его частью является реализация мер, ставящих целью подрыв российско-турецких отношений, которые всегда играли роль болезненного раздражителя для Вашингтона.

Провокации, приводящие к крови, всегда дают ожидаемый эффект. В Вашингтоне с облегчением вздохнули, когда первые прокси столкновения российских и турецких военных на сирийской площадке обернулись потерями для сторон.

И США подчеркнуто выразили соболезнования правительству Турции в связи с гибелью турецких граждан, не забыв напомнить, что «полностью поддерживают обоснованные ответные действия турецких сил в целях самообороны». Разумеется, в адрес российских властей аналогичного послания не последовало, и ясно почему.

Итак, на тревожной волне Вашингтон вводит в обращение новую геополитическую монету под названием «народ Идлиба». Уж больно смахивает на оборот «народ Карабаха». Скорее, и ее отчеканили за океаном с подачи вашингтонских политтехнологов, но это тема другого разговора. Но случайно ли это? Конечно же нет, поскольку сепаратизм остается палочкой-выручалочкой имперских сил, решающих судьбы других народов.

Чтобы понять логику событий на сирийском театре действий, надо понимать, что с самого начала США с союзниками облюбовали для себя северную часть Сирии, как наиболее благоприятную среду для обкатки новой модели, но не только. тот регион должен был обеспечить американцам основной плацдарм для присутствия в регионе.

Ставка была сделана не столько на джихадистов, сколько на курдов, в связи с которыми не все заладилось в рамках диалога с Анкарой. После известных событий, когда Турция ослушалась и не стала либеральничать с Вашингтоном, а пошла с открытым забралом на курдских сепаратистов, Вашингтон изменил тактические параметры игры.

Помпео и его друзья осознали, что уж лучше с Анкарой не портить отношений и приберечь ее потенциал для антироссийского пользования.

Ныне тайное из запланированного становится явным. Известно, что четыре российских профи стали жертвами искусственно выведенной эскалации. Западные СМИ пытаются переложить ответственность на окружение Башара Асада, хотя, это противоречит не только логике российско-сирийского союзничества, но и семантике действий главных фигурантов в эндшпиле партии.

То, что сорваны намечавшиеся турецко-сирийские переговоры, спору нет, но возникли серьезные мотивы для обострения росийско-турецких отношений. Пошли сообщения об артиллерийском обстреле сирийцами турецких подразделений в зоне Идлиба. Это круто меняет дело и подрывает без того хрупкую платформу сирийского урегулирования.

Возможно, трудно от этого станет всем участникам процесса, кроме одного, которому всегда есть дело до больших и запутанных заварух. Места их действия, не медля, объявляются зоной стратегических интересов этого подвижного игрока.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az