Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал проморолик к поединку между действующим чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Ролик опубликован в Twitter-аккаунте UFC.

RT уточняет, что титульный бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.

It finally goes down in Brooklyn 🌃#UFC249 on-sale now ➡ https://t.co/SXdpyvfYGf pic.twitter.com/YQGU67XO4o

— UFC (@ufc) February 1, 2020