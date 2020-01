Встреча глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ в Женеве продолжилась семь часов.

Об этом написала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на своей странице в «Twitter».

Стороны и сопредседатели выступают за интенсификацию переговоров и за достижение ощутимых результатов по всем вопросам на повестке переговоров. Встреча продолжится завтра.

The meeting of FMs of #Azerbaijan & #Armenia in Geneva w/ mediation of @OSCE MG co-chairs & PR CiO lasted for 7 hours.The parties & co-chairs advocate for intensifying negotiations & achieving tangible results on all issues of negotiation agenda.The meeting will continue tomorrow

— Leyla Abdullayeva (@LAbdullayevaMFA) January 29, 2020