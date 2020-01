В Сирию направился самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВКС России Ту-214Р, пишет Al-Masdar News со ссылкой на турецких наблюдателей.

«Самый продвинутый «самолет-разведчик» России из состава специальной авиации ВКС летит из Чкаловского аэродрома, вероятно, на российскую авиабазу Хмеймим через воздушное пространство Турции», — написал в Twitter наблюдатель и фотограф Йорук Исик, приложив к публикации карту полета воздушного судна с номером RF-64514.

Ту-214Р с аналогичным номером уже был в Сирии: в феврале 2016 года он приземлился на авиабазе Хмеймим и пробыл в республике две недели. Летом того же года его снова заметили в этой стране. «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны сообщали, что по итогам испытаний в Сирии военные признали машину полностью боеготовой.

В составе ВКС России имеются два Ту-214Р. Самолеты строились по заказу войсковой части 45807 — это обозначение штаб-квартиры ГРУ в Москве. Машина оснащена различными средствами радиотехнической разведки и, в частности, георадаром, позволяющим обнаруживать скрытые под землей или замаскированные объекты, говорится в открытых источниках.

Eyes & Ears on the Mediterranean: Russia’s most advanced ‘intelligence plane’, Russian Air Force Special Mission Tu214R RF64514 SIGINT / ELINT intelligence gathering platform, is flying from Moscow Chkalovsky likely to RuAFB Humaymim in #Latakia #Syria through Turkish airspace. pic.twitter.com/cWCAWnWx0U

— Yörük Işık (@YorukIsik) January 25, 2020