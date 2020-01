Полузащитник британского клуба Matlock Town Джордан Синнот скончался накануне матча. Мужчину обнаружили без сознания на рынке в Редфорде. Он пострадал в драке с участием восьми мужчин и одной женщины на автомобильной парковке.

25-летний спортсмен был госпитализирован в реанимацию с подозрением на перелом черепа, но скончался из-за полученных тяжелых травм.

По подозрению в преступлении задержан подозреваемый в возрасте 27 лет. А также полицейские возбудили уголовное дело об убийстве, сообщает газета The Sun.

«Вы были не просто футболистом, вы были нашим другом и братом. Вы подарили нам невероятные воспоминания и забили свой первый в карьере хет-трик в финальной игре за клуб», — сказано в сообщении клуба в Twitter.

В связи с трагическими обстоятельствами два футбольных клуба Matlock Town и Alfreton Town отказались от проведения матчей.

The Northern Premier League would like to extend its condolences to the family, friends and team-mates of Jordan Sinnott.https://t.co/5FWiKpUdeQ

— The Northern Premier League (@NorthernPremLge) January 25, 2020