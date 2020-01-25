Американские власти нарушают права человека и международные нормы, допрашивая иранцев и выходцев из Ирана на границе по поводу их политических воззрений.

Как передает ТАСС, об этом заявил в субботу официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Это дискриминационные действия на основе расовой, национальной или религиозной принадлежности людей, которые полностью противоречат законам и международным принципам по защите прав человека», — цитирует его пресс-служба МИД Ирана. По словам дипломата, «американские пограничники и представители ВС допрашивают [иранцев и выходцев из Ирана] по поводу их политических воззрений и убеждений». По словам Мусави, «эти действия осуществляются в рамках злобной и враждебной политики властей США в отношении Ирана».

В пятницу телекомпания CNN сообщила, что американским пограничникам, работающим на границе с Канадой, было предписано останавливать и допрашивать выходцев из Ирана в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. По данным телекомпании, десятки американцев, родившихся в Иране, в течение нескольких часов допрашивали на КПП в городе Блейн (штат Вашингтон) после того, как США 3 января нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

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