Баку решительно отвергает неприемлемое, необоснованное и совершенно предвзятое заявление комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О’Флаэрти относительно некоторых следственных дел в Азербайджане и судебных решений. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИДАзербайджана Айхана Гаджизаде.

Отмечается, что данное заявление является очередной неудачной попыткой вмешательства во внутренние дела и судебные процессы в Азербайджане.

«В соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами в Азербайджане гарантируются и полностью уважаются права человека и основные свободы. При этом указанные права и свободы защищаются фундаментальными судебными институтами Азербайджана, которые независимо функционируют для выполнения своих обязанностей», — говорится в комментарии.

Гаджизаде подчеркнул, что гарантия верховенства закона Азербайджана на своих суверенных территориях не предоставляет некоторым лицам особых привилегий в связи с их профессиональной деятельностью, а также не освобождает их от соблюдения требований законов страны.

«Призываем верховного комиссара Совета Европы по правам человека воздержаться от вмешательства в продолжающиеся расследования в независимых судебных органах Азербайджана, а также от попыток оказания неприемлемого давления, а вместо этого сосредоточить внимание на многочисленных систематических проблемах в области прав человека, существующих в ряде других стран СЕ, на растущей исламофобии, унижающем достоинство обращении с мигрантами и соискателями убежища, политических преследованиях, случаях смерти в тюрьмах, широко распространенной коррупции в европейских институтах и т.д.», — говорится в сообщении.