Шведская экоактивистка Грета Тунберг ответила на критику президента США Дональда Трампа. Видео с ее заявлением выложил портал The Sun в своем Twitter.

На кадрах Тунберг отвечает на вопросы во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Грету спросили о том, как она себя чувствует после «публичного оскорбления» со стороны Трампа. По словам активистки, на нее это не оказало совершенно никакого эффекта.

Тунберг добавила, что она и ее сторонники постоянно сталкиваются с подобной критикой. «Мы сами поставили себя в центр внимания, а люди не понимают нас, потому что не осознают, насколько проблема экологии критична», — подчеркнула Грета.

22 января Трамп заявил, что в США складывается прекрасная экологическая ситуация. Это стало ответом на критику Тунберг, обвинившей мировых лидеров в бездействии.

Greta Thunberg hits back at Donald Trump’s criticism saying it has ‘no effect’ on her pic.twitter.com/hdDyUl6WAD

— The Sun (@TheSun) January 24, 2020