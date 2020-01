Новый коронавирус мог передаться людям через змеиное мясо, которое как и другие «деликатесы» продавали на рынке в китайском Ухане. В Сети появились фото, которые, предположительно, были сделаны именно там.

В меню одной из закусочных, например, представлен чуть ли не целый зоопарк. Продукты предлагали разные, все они видны на фото.

Полакомиться на рынке можно было разным, например летучими мышами. На этих животных часто охотятся ленточный крайт и кобра: змей продавали здесь же. Позже ученые назвали их вероятным источником коронавируса.

Несколько фотографий с рынка перед самым закрытием сделал житель Уханя, разместив потом кадры в социальной сети Weibo.

A SARS-like #coronavirus is rapidly spreading in China and potentially abroad because some people in Wuhan were obsessed with eating wild animals. (If you read in Chinese you’ll see the menu has a whole ZOO.) Not a teleologist but it does seem nature is taking its revenge. pic.twitter.com/0HSRlITu0U

— Yikai Luo (@YikaiLuo) January 22, 2020