Несколько ракет взорвались в непосредственной близости от посольства США в Ираке.

Об этом сообщает Al Arabiya.

Источники телеканала сообщают о двух или трех ракетах, упавших в «зеленой зоне» безопасности Багдада. Там расположены административные здания, а также сосредоточены дипмиссии.

В момент нападения в районе включилась сирена воздушной тревоги.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

#Breaking

“Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately.” pic.twitter.com/F1lpbWm9RE

— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) 20 января 2020 г.