Спасибо @burmatoff Друзья! Если вы знаете еще заведения, где подают такие кальяны пишите название🙏🏻 #Repost @burmatoff Начали день с разбора ваших обращений, которые вы прислали за выходные. Это, например, Брянск, где в одном из заведений готовят кальяны на… живых черепахах, змеях и рыбках. Называется кальян почему-то «Медуза» и пользуется популярностью, несмотря на стоимость (листайте слайды). Как может прийти в голову заказать себе такое, я, честно говоря, не представляю. Я уже не говорю про гуманность и про то, каково там черепахам (вряд ли такие вопросы волнуют тех, кто отдал 8 тысяч за это), но что за удовольствие «дымить» на двоих с плавающей в воде черепахой или ползающей змеей??? Ума не приложу. Короче, переговорил по телефону с брянским Роспотребнадзором, направили им запрос, они выходят на проверку. Заведение, поняв, что пахнет жареным, уже вовсю подчищает информацию о «дыме на черепахах», но интернет помнит все. Разберёмся с этим живодерством. Двигаемся дальше. Подробности будут сегодня в 14.00 МСК в прямом эфире. #lis_help_animals