В социальной сети Instagram зоозащитница lis_help_animals разместила несколько видео, где демонстрируется кальян с живыми черепахами. Рептилии сидят в колбах с жидкостью, где фильтруется дым при курении.

Выяснилось, что аквакальяны предлагают посетителям в баре No Name, который расположен на улице Фокина в Брянске. Сотрудница Анастасия затруднилась назвать точную стоимость экзотического предложения, но заверила, что она превышает 10 тысяч рублей.

«У нас есть своя кальянная карта, и там есть кальяны на выбор, начиная от чаши с фруктами и заканчивая вот этим кальяном. Люди, которые хотят такой кальян покурить, заказывают его. Там черепашки маленькие, рыбки. Вреда никакого нет. Они в отдельной колбе. Там получается большая колба, она разделена на две части. В первую часть заливается чистая вода для рыб и для черепах. Во вторую колбу заливается либо вода, либо люди могут заказать кальян на молоке, на вине, на чем угодно. Дыма никакого туда не попадает. Рыбы и черепахи живут у нас в аквариуме. Большим спросом это не пользуется, так как кальян очень дорогой. Люди, которые могут себе позволить, естественно, покупают. Это больше, наверное, для красоты», — пояснила сотрудница заведения, передает портал «360tv».

Зоозащитник Виктория Павленко о подобных кальянах слышала и не стала скрывать своего возмущения:

«Я считаю, что это аморально и что это издевательство над живыми существами. Человек у нас царь природы и в своем царизме все ниже и ниже падает. Даже не знаю, что еще придумают для своих развлечений».

Посадить бы этих кальянщиков в бассейн, и пусть они в закрытом помещении плавают. А другие будут из этого бассейна кальян курить. Почему-то они не хотят себя проецировать на эту ситуацию. Почему-то им кажется, что только они мыслящие существа цари природы, — сказала Виктория Павленко.

Виктория добавила, что россияне ведут себя как дикари, хотя позиционируют себя как представители великой культуры. Страдают кошки и собаки на улицах, а теперь и «бедных черепах приспособили для своих собственных удовольствий и утешений».

«Вот приняли этот закон об ответственном отношении к животным, слава Богу, признали некоторых животных чувствующими существами. Правительство должно было принять постановление об ограничении содержания в частных руках определенного количества и вида животных. Сомневаюсь, что эти несчастные черепашки попали в этот список. Соответственно, никакой защиты у них нет и нет обязательства обеспечить этим существам содержание, максимально соответствующее их естественной среде. Думаю, единственная борьба — это общественность, которая должна возмущаться, апеллировать к нормам разума, права», — заключила зоозащитник.

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