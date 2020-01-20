В социальной сети Instagram зоозащитница lis_help_animals разместила несколько видео, где демонстрируется кальян с живыми черепахами. Рептилии сидят в колбах с жидкостью, где фильтруется дым при курении.
Выяснилось, что аквакальяны предлагают посетителям в баре No Name, который расположен на улице Фокина в Брянске. Сотрудница Анастасия затруднилась назвать точную стоимость экзотического предложения, но заверила, что она превышает 10 тысяч рублей.
«У нас есть своя кальянная карта, и там есть кальяны на выбор, начиная от чаши с фруктами и заканчивая вот этим кальяном. Люди, которые хотят такой кальян покурить, заказывают его. Там черепашки маленькие, рыбки. Вреда никакого нет. Они в отдельной колбе. Там получается большая колба, она разделена на две части. В первую часть заливается чистая вода для рыб и для черепах. Во вторую колбу заливается либо вода, либо люди могут заказать кальян на молоке, на вине, на чем угодно. Дыма никакого туда не попадает. Рыбы и черепахи живут у нас в аквариуме. Большим спросом это не пользуется, так как кальян очень дорогой. Люди, которые могут себе позволить, естественно, покупают. Это больше, наверное, для красоты», — пояснила сотрудница заведения, передает портал «360tv».
Зоозащитник Виктория Павленко о подобных кальянах слышала и не стала скрывать своего возмущения:
«Я считаю, что это аморально и что это издевательство над живыми существами. Человек у нас царь природы и в своем царизме все ниже и ниже падает. Даже не знаю, что еще придумают для своих развлечений».
Посадить бы этих кальянщиков в бассейн, и пусть они в закрытом помещении плавают. А другие будут из этого бассейна кальян курить. Почему-то они не хотят себя проецировать на эту ситуацию. Почему-то им кажется, что только они мыслящие существа цари природы, — сказала Виктория Павленко.
Виктория добавила, что россияне ведут себя как дикари, хотя позиционируют себя как представители великой культуры. Страдают кошки и собаки на улицах, а теперь и «бедных черепах приспособили для своих собственных удовольствий и утешений».
«Вот приняли этот закон об ответственном отношении к животным, слава Богу, признали некоторых животных чувствующими существами. Правительство должно было принять постановление об ограничении содержания в частных руках определенного количества и вида животных. Сомневаюсь, что эти несчастные черепашки попали в этот список. Соответственно, никакой защиты у них нет и нет обязательства обеспечить этим существам содержание, максимально соответствующее их естественной среде. Думаю, единственная борьба — это общественность, которая должна возмущаться, апеллировать к нормам разума, права», — заключила зоозащитник.
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Спасибо @burmatoff Друзья! Если вы знаете еще заведения, где подают такие кальяны пишите название🙏🏻 #Repost @burmatoff Начали день с разбора ваших обращений, которые вы прислали за выходные. Это, например, Брянск, где в одном из заведений готовят кальяны на… живых черепахах, змеях и рыбках. Называется кальян почему-то «Медуза» и пользуется популярностью, несмотря на стоимость (листайте слайды). Как может прийти в голову заказать себе такое, я, честно говоря, не представляю. Я уже не говорю про гуманность и про то, каково там черепахам (вряд ли такие вопросы волнуют тех, кто отдал 8 тысяч за это), но что за удовольствие «дымить» на двоих с плавающей в воде черепахой или ползающей змеей??? Ума не приложу. Короче, переговорил по телефону с брянским Роспотребнадзором, направили им запрос, они выходят на проверку. Заведение, поняв, что пахнет жареным, уже вовсю подчищает информацию о «дыме на черепахах», но интернет помнит все. Разберёмся с этим живодерством. Двигаемся дальше. Подробности будут сегодня в 14.00 МСК в прямом эфире. #lis_help_animals
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Вот честно, хотела выходные провести на позитиве! Но сейчас одна из подписчиков (спасибо ей большое) прислала этот сториз (первый в карусели) Я уже не знаю как реагировать. Как говорится думали что достигли дна, но снизу постучались! Кальян с живыми черепахами!!! Я в шоке. Простите, но кто заказывает такое в заведениях хочется задать вопрос: Люди вы кто? Дешевые понторезы?! Решила загуглить. Это называется аквакальян, типо аквариум с кальяном! в ужасе… кальян с живыми черепахами, рыбками… кальян со змеей!!! Нашла отзыв от 2011 года!!! То есть эта жесть творится давно. Я не знаю в каком заведении сделано это видео, кто предоставляет эти услуги, но с этим надо бороться! Пишите в комментариях название заведений, где есть такие кальяны с живыми рыбками, черепахами, змеями! #lis_help_animals