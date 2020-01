В Великобритании расследуют необычное преступление. В полицию поступило заявление о том, что стриптизерши из клуба For Your Eyes Only насильно удерживали одного из посетителей.

Бизнесмен заглянул в клуб около 4:25 утра, а ушел только около полудня, когда заведение было давно уже закрыто, передает The Sun.

Посетитель утверждает, что стриптизерши силой удерживали его в кабинке для приватных танцев и насильно вливали в него алкоголь. Это повторялось, даже после того, как мужчину несколько раз вырвало. Когда же клиент наконец-то смог покинуть стриптиз-клуб, с его счета пропали 33 тысячи фунтов стерлингов.

При этом он вообще не помнит, как переводил деньги на счет заведения и на личный счет одной из стриптизерш. Полицейские подозревают, что мошенницы сами разблокировали смартфон клиента с помощью отпечатка пальца, когда мужчина был уже в бессознательном состоянии.

Стриптизерши задержаны, а клуб закрыт. Согласно сообщению, им могут предъявить обвинения в краже, мошенничестве, сексуальном насилии и незаконном лишении свободы.

