Акции протеста возобновились в южных района Ирака.

В результате митингов оказались заблокированными дороги рядом с городами Ан-Наджаф и Ди-Кар, передают российские «Новости».

Iraqi security forces disperse protesters with live ammunition as demonstrations against the ruling class have renewed throughout the southern parts of #Iraq. pic.twitter.com/cfiFdbdw6V

— Rudaw English (@RudawEnglish) January 19, 2020