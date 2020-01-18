Все порты на востоке Ливии прекратили отгрузку нефти, что может существенно ударить по экономике страны, вдвое сократив весь ливийский экспорт «черного золота».

Как передает DW, об этом в субботу, 18 января, сообщили представители Ливийской национальной армии (ЛНА).

По их данным, что нефтяные терминалы «были закрыты народом». Местные СМИ утверждают, что приказ о закрытии портов отдал командующий ЛНА генерал Халифа Хафтар.

Национальная нефтяная корпорация (NOC) в специальном сообщении призвала не использовать нефть в качестве инструмента политического давления.

«Нефтяной и газовый сектор – это нерв ливийской экономики. Их не стоит использовать как карту в политической борьбе», – заявил глава NOC Мустафа Саналла.

Отмечается, что блокирование нефтяных терминалов в пяти портах приведет к потере добычи нефти на 800 тысяч баррелей в сутки и ежедневным финансовым потерям в размере около 55 млн долларов.

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