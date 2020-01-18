В Иреване — очередная криминальная сенсация с политическим подтекстом. В собственной квартире мертвым и с огнестрельным ранением бывший директор Службы национальной безопасности Армении Георгий Кутоян. Тело обнаружила его супруга. Как утверждают «источники», рядом обнаружили пустую бутылку из-под коньяка и личный пистолет. Как бы все указывает на самоубийство. Но…

Можно, конечно, отмахнуться: «утечки» насчет «множества гильз» или «следов выстрелов» на стенах в квартире экс-главы спецслужб — это пока что только слухи, а не акт экспертизы и не судебное решение. Тем более понятно, что любое из громких дел, к которым имел касательство Георгий Кутоян, сначала — помощник президента Сержа Саргсяна, курировавший антикоррупционные дела, а затем директор СНБ, — без сомнения, повод для многозначительных намеков, но не доказательство для суда. Можно для полноты картины порассуждать еще и о том, что Кутоян был еще молод, что он уже успел побывать на высшей ступеньке в иерархии спецслужб и расстаться с креслом, а это, дескать, всегда «психологическая ломка»…

Но 23 сентября 2019 года на своей даче в селе Бжни, по официальной версии, покончил с собой бывший начальник полиции Армении Айк Арутюнян, который проходил свидетелем по делу о трагических событиях в Иреване 1 марта 2008 года. Прошло чуть больше месяца, и 28 ноября в Пятигорске гибнет при взрыве экс-начальник полиции Еревана Ашот Карапетян. Он проработал в полиции 23 года, а свой пост покинул после «акции» боевиков «Сасна Црер», которую в Армении так и не рискуют называть терактом. И вот теперь с пулей в голове обнаружен Георгий Кутоян. Он возглавил СНБ Армении в феврале 2016 года. А покинул свой пост уже после победы пашиняновской «шашлычной недореволюции» — в мае 2018 года. На период его руководства армянскими спецслужбами пришлись и провальные для Иревана апрельские бои, и захват полка ППС в столице Армении боевиками «Сасна Црер», и старт пашиняновской инициативы «Мой шаг», которая затем переросла в «шашлычную недореволюцию». Вряд ли Серж Саргсян в такой ситуации не приказал своему бывшему помощнику, а на тот момент — главе СНБ «вплотную заняться» Пашиняном или хотя бы кем-то из членов его «соросовской» команды. Словом, в случайность такой череды «несчастных случаев» и «самоубийств» уже не верится. Куда логичнее, что команда Никола Пашиняна приступает к «революционному террору» — убирает неудобных и опасных для себя свидетелей собственного восхождения к власти. Тем более что прежняя революционная эйфория уже улетучилась, а положение Пашиняна становится все более шатким. Тут недалеко до хрестоматийного «перышка, которое ломает хребет верблюду». Тем более что возможные откровения любого из «устраненных свидетелей» — это, мягко говоря, далеко не «перышко». Вот и действует пашиняновская команда в полном соответствии с армянскими политическими традициями — методами террора и убийств.

А это уже не просто повод посетовать, каким жестоким оказалось в Армении «революционное похмелье». Во-первых, нет ясности, как далеко готовы зайти армянские политические «игроки» в использовании такого опасного инструмента. А во-вторых, нет сомнений, что террор, даже если он как бы «внутриполитический» — это угроза для всех. А еще — проблема, требующая скорейшего и радикального решения. И да, вряд ли это решение должно основываться на исключительном пиетете к политической верхушке Армении.

Нурани

Minval.az