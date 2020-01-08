И снова «Минвал» возвращается к актуальной по сей день теме обязательного госстрахования, всколыхнувшей общественность в конце прошлого года. В социальной сети «Фейсбук» и на форумах все еще муссируется информация о том, что листовки с призывами страхования (и последующими за нежелание страховать квартиры штрафами) продолжают появляться под дверями граждан. Опять же, точной информации люди, чьи телефоны указаны на листовках-призывах, не дают никакой.

Вполне естественно, что на волне паники, вызванной вбросами непроверенной и неуточненной информации, поднялись и различного рода мошенники, в планах которой не только цель заработать левых денег.

В редакцию «Минвала» поступил звонок от Гасанова Фирдовси, жителя Хатаинского района, чей дом расположен как раз на территории избирательного округа №35, где проводит предвыборную работу штаб кандидата в депутаты ММ Рауфа Арифоглу.

Ф. Гасанов рассказал, что и к нему, и к родственникам пришли какие-то люди, призвали страховать свои квартиры и добавили, что их визит связан ни с кем иным, как с самим Рауфом Арифоглу, и компания по сбору денег за страховку имущества проводится от имени кандидата в депутаты. Ф. Гасанов отметил, что его самого дома на тот момент не было, и потому он позвонил по номеру телефона, оставленному на так называемом «письменном предупреждении». Вполне естественно, что человек, ответивший на звонок, никакой точной информации не дал.

Как видите, мошенники преследуют политические цели – а именно дискредитировать имя человека, который постепенно завоевывает все больше и больше доверия избирателей, оставляя позади своих менее удачливых оппонентов. Кроме того, мошенники воспользовались и популярностью Рауфа Арифоглу среди жителей Хатаинского района, так как издание «Ени Мусават», редактором которого много лет являлся Рауф Арифоглу, постоянно помогало поднимать острейшие вопросы, связанные с социальными проблемами жителей Хатаинского района, и чаще всего поднятые журналистами издания наболевшие темы находили решение: нерадивые чиновники начинали работать, коррупционеров наказывали, предавая в руки правосудия. Именно на фактор вполне заслуженной народной любви и уважения, коими пользуется Рауф Арифоглу у жителей Хатаинского района сделали ставку нечистоплотные стяжатели, решив разыграть имя главы медиа-холдинга «Ени Мусават» в качестве козырного туза.

Пока что доподлинно неизвестно – кто именно решил провернуть столь нечистоплотный «пиар-ход»: то ли политические оппоненты Рауфа Арифоглу, то ли просто местные «предприниматели», решившие сделать «ход конем», учитывая высокую планку народной любви к Р. Арифоглу.

Конечно же, мы понимаем, что предвыборная гонка должна быть честной, и ни в коем случае не должна принимать форму «шакальих выпадов». В принципе, то же самое касается и нечистоплотных дельцов.

Сотрудник «Минвала» выяснил, что человек, чьем имя указано на предупредительном документе, является сотрудником страховой компании «Атешгях». На вопрос, почему люди из его команды апеллируют именем главы медиа-холдинга «Ени Мусават», сотрудник компании ответил, что «понятия не имеет», кто такой Рауф Арифоглу, но подтвердил, что оплатить сумму страховки можно в Хатаинском районном отделении их офиса.

Сотрудник «Минвала» связался с центральным офисом «Атешгях» и задал аналогичный вопрос, на что получил ответ, что сама страховая компания к этому непричастна. Информацию о сотруднике, чей телефон был размещен на предупредительном листке, в компании будут проверять.

Комментируя произошедшее изданию «Минвал» Рауф Арифоглу отметил, что был очень удивлен и с чувством глубокого сожаления воспринял случившееся.

— Я не думаю, что этот вопрос каким-то образом связан с выборами. Сейчас мы формируем наш штаб и разрабатываем предвыборную стратегию. Волонтеры моего штаба не ходят по домам, не стучатся ни в чьи двери, не проводят никакой агитационной работы, так как это запрещено законом. Официально агитация стартует после 17 января, и только тогда мы будем принимать активное участие в выборах. Процесс страхования никак не относится к нашей предвыборной компании. Это провокация, не иначе. Если этот процесс проводят от моего имени, пусть граждане звонят в редакцию газеты «Ени Мусават» и сообщают об этих вопиющих фактах. Я лично планирую сообщить о данных инцидентах в ЦИК и также обращусь в правоохранительные органы.

Яна Мадатова

Minval.az